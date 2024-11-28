橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第45回が11月29日（金）に放送される。【写真】沙智（山本舞香）に思いを吐露する結、ほか第45回場面カット【3点】11月28日（木）放送の第44回では……翔也（佐野勇斗）は結（橋本環奈）が作った献立通りに食事を続けるが、澤田（関口メンディー）から足りないのではと言われ、内心そう思いつつも結には黙っておこうとする。一方、結は米田家に泊まった栄