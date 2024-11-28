バラエティ番組などで活躍中、グラビア界のレジェンドでもある磯山さやかさん（41歳）が、茨城県の魅力発信イベント『首都圏の台所 茨城をたべよう収穫祭 〜いばらき魅力まるごと出張所〜』に出席。茨城県産食材を使用したグルメなどを堪能しました。磯山さんは茨城県出身で同県いばらき大使を務めるほか、最近では昨年6年ぶりに発表した写真集『and more』（講談社刊）の4刷が決定するなど、芸能生活25周年を前に大活躍中です