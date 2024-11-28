「FD2型」をカスタマイズした“究極のシビックタイプR”「シビックタイプR」は、ホンダのスポーツチューニングブランド「タイプR」シリーズのひとつです。現在は6代目の「FL型」が販売されていますが、3代目の「FD2型」に、「無限」がカスタムを手掛けた“幻のコンプリートカー”がありました。即完売！ 幻の「MUGEN RR」無限が手掛けたFD2型をベースとするコンプリートカーが「Honda CIVIC MUGEN RR（以下、MUGEN RR／ムゲ