gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)は、ホリデーシーズンを盛り上げる特別なクレープ2種とドリンクを、11月27日(水)より期間限定で販売いたします。サンタとピケベアが主役のクレープ2種と、やさしい味わいのハニーチャイラテ。冬のお出かけにはもちろん、大切な方への差し入れとしてもおすすめです。ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。 ホリデーシーズンの