27日夜、東京・文京区の6階建てマンションの自民党の猪口邦子参院議員宅から出火した。猪口議員宅からは2人が見つかり死亡が確認されていて、安否が分からない猪口議員の夫と長女の可能性があるとみて警視庁が確認を急いでいる。出火直後だが、マンションの最上階から激しく炎があがっている。27日7時すぎ、文京区小石川のマンション6階から火が出た。6階は猪口邦子参院議員の自宅で火の勢いはかなり強く、消防車など30台以上が消