気象台は、午前9時11分に、大雨警報（土砂災害）を長岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・長岡市に発表下越、中越では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害28日夕方にかけて警戒■長岡市□大雨警報【発表】・土砂災害28日夕方にかけて警戒■弥彦村□大雨警報・土砂災害28日夕方にかけて警戒