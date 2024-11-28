川崎市の14階建てのマンションの13階で火事があり、火元の部屋に住む80代の夫婦が死亡しました。【映像】火元から白煙が上がるマンション消防などによりますと、27日午後8時半ごろ、川崎市川崎区のマンションで「火事です。13階から火が出ている」と、このマンションに住む住民から119番通報がありました。消防車など10台以上が出動し、火は約8時間かけてほぼ消し止められました。この火事で火元の部屋に住む80代の夫婦と連