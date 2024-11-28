◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアーメジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第１日（２８日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）おそろいの白のベンチコートを着た出場選手３０人らが参加し、スタート前の８時４５分から開会式が行われた。式では、大会の歴史や数々の名シーンがスクリーンに映し出された後、各選手が紹介され、大会主催の依田裕彦・報知新聞社社長が開会を宣言した。