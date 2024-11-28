リニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われている岐阜県瑞浪市大湫（おおくて）地区で井戸などの水位が低下した問題で、ＪＲ東海は２７日、地表面の低下が進行していることを明らかにした。県環境影響評価審査会の地盤委員会で説明した。ＪＲ東海によると、１０月２１日から今月１９日までに、最大で１・２センチ低下した。測定を始めた５月末と比べて最大５・９センチ低下した。工事による地下水の水位低下の影響も否定でき