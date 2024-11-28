27日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したのは、日本電解です。車に搭載する蓄電池用の銅箔（どうはく）などを製造販売していました。2021年には東証マザーズに上場しましたが、帝国データバンクによると、近年は北米市場でのEV需要が失速し、アメリカの子会社で赤字が常態化していました。銅価格の急騰も会社の収益を悪化させました。負債総額はおよそ147億円で、今年初となる上場企業の倒産です。（「グッド！モーニ