グレープストーンは、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が誕生5周年を迎えることを記念して、アニバーサリー缶『ミッキーマウス＆ミニーマウス/コーン ショコラ味』とオリジナルグッズを発売します。ロマンティックで幻想的な世界観！オリジナルアイテムをチェック東京ばな奈とディズニーが贈るスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、誕生から5周年を迎えます。記念アート「スターライトセレナ