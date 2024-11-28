寒さが増す季節、山梨県韮崎市で冬の風物詩として親しまれている「イルミネーションinにらさき」が今年も開催される。2024年12月13日(金)から2025年1月13日(祝)までの期間、駅前広場一帯がまるで光の海に包まれたかのような美しい空間に生まれ変わる。【写真で見る】イルミネーション in にらさき2024韮崎の冬の風物詩「イルミネーションinにらさき2024」イルミネーションの目玉は、なんといっても高さ7メートルもの大きなツリー。