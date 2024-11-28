きょう東証グロース市場に新規上場したククレブ・アドバイザーズは、公開価格と同じ９５０円カイ気配でスタートした。 同社は、ＡＩを中心とした不動産テックシステムを活用した企業不動産（ＣＲＥ）へのソリューションの提供と不動産テックシステムの開発・販売が主な事業。前者のＣＲＥソリューションビジネスでは自社開発の不動産テックシステムを自ら活用して不動産投資や不動産売買、Ｃ