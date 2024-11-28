2024−25シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節の全18試合が26日から27日にかけて各地で開催された。ここまで唯一の4戦全勝を飾っているリヴァプールは、本拠地『アンフィールド』に昨季王者のレアル・マドリードを迎えた。試合は立ち上がりからリヴァプールが主導権を握って攻撃を続けると、コナー・ブラッドリーとのパス交換からボックス内へ入ったアレクシス・マック・アリスターが右足でネットを揺ら