2024年11月22日、日本華僑報網は「中国人観光客が日本の観光業回復に大きく貢献している」とする記事を掲載した。記事は、日本政府観光局（JNTO）が発表した10月の訪日観光客数が331万2000人で単月として過去最高を更新し、このうち韓国人観光客が73万人余りで最も多く、中国人観光客が58万2800人でこれに続いたと紹介。また、1〜10月の累計でも3019万2600人となり、新型コロナ前の2019年に記録した3188万人の年間最多記録も更新す