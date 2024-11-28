Image: Amazon 「欲しいけどな〜」な人は、今のうちに。今年もやってきた、Amazonブラックフライデー。一部商品は先行セールが始まっていますが、透明スマホでおなじみNothingのアイテムも先行セールですでにお安くなっていますよ。オシャレで楽しいイヤホンはいかが？セール対象は以下のアイテムたち。Nothing Ear…25%オフ、17,100円 Nothing Ear (a)…20%オフ、11,840円CMF Buds Pro 2…2