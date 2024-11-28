SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は…□に入る漢字は……「総」でした！■解説上から読むと「玉総（たまぶさ）」左から読むと「常総（じょうそう）」右に向かって読むと「総合（そうごう）」下に向かって読むと「総力（そうりょく）」パッと思い浮かびましたか？で