【ニューヨーク聯合ニュース】国連安全保障理事会は２７日（現地時間）、ウクライナ情勢に関する会合を開いた。米国代表は北朝鮮代表に対し、ウクライナに侵攻するロシアに兵士を派遣したかどうかについて質問し、困惑した北朝鮮代表は派兵したことを暗に認めた。米国のウッド国連次席大使は「ロシアの違法なウクライナ侵略戦争を支援するための北朝鮮の派兵により、戦争の性質が根本的に変化した」として、「ウクライナだけでな