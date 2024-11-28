福岡県警察本部福岡県警博多署は28日、コンビニ店員をたたいたとして、暴行の疑いで福岡県春日市、陸上自衛隊の自衛官新宅将充容疑者（45）を現行犯逮捕したと発表した。署によると、店で購入した食品を店内で食べていたことを注意され、トラブルになったという。逮捕容疑は27日午後11時10分ごろ、福岡市博多区新和町2丁目のコンビニ駐車場で、男性店員（32）の側頭部を平手でたたいた疑い。店員と駆け付けた警備員が取り押