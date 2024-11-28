気象庁日本海から北海道に進む低気圧や、上空に流れ込む強い寒気の影響で、北日本から西日本では29日にかけて大気の状態が非常に不安定になる所があるとして、気象庁は28日、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうや急な強い雨に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、低気圧から延びる気圧の谷が北日本から西日本を通過する見込み。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば建物内に移動するなど、安全を確保し、農作物や農業施設