SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は…□に入る漢字は……「片」でした！■解説上から読むと「破片（はへん）」左から読むと「一片（いっぺん/ひとひら）」右に向かって読むと「片道（かたみち）」下に向かって読むと「片手（かたて）」パッと思い浮かびましたか？で