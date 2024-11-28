大谷翔平の獲得から始まったド軍の“帝国化”大谷翔平投手らが所属するドジャースが“帝国化”している。ジャイアンツからFAとなっていたブレイク・スネル投手が26日（日本時間27日）、ドジャースと5年1億8200万ドル（約277億）で契約に合意したと米複数メディアが報じた。契約金は5200万ドル（約79億6100万円）。MLBネットワークのジョン・モロシ記者によるとオプトアウト（契約破棄）権はない。31歳のスネルは2011年ドラフト