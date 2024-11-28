2024年の日本代表を評価、元日本代表の前園真聖氏が太鼓判押す2人の名2024年の日本代表では多くの選手が出場のチャンスを得た。そして森保一監督の期待に応え、成長した姿を見せた選手がたくさんいる。その中で特に台頭が著しかったのは誰か。今年の日本代表15試合を踏まえて、元日本代表の前園真聖氏が目覚ましいと思った選手は誰だったのかを聞いた。（取材・構成＝森雅史）◇◇◇現在、日本代表は選手層