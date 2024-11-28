11月26日深夜、テレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、3児の母である横澤夏子が、長女と次女の初対面を振り返った。【関連】横澤夏子、長女に“胎内記憶”について尋ねてみると…返ってきた言葉に「それはそれで嬉しい」番組では“何度でも見返したい！スマホに眠るママの宝物SP”という企画が行われ、上の子と下の子が初対面するVTRを見た横澤は、自身の経験として、「次女が生まれた時、お家で初めてご対面だったんですけど」「『