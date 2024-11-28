動画配信サービス「Netflix」で来年（2025年）1月9日より独占配信されるNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』より、宮沢りえ、尾野真千子、蒼井優、広瀬すずが演じる四姉妹のキャラクター＆場面写真が公開された。【動画】本作の世界観を一足先に味わえるOP映像日本のホームドラマの礎を築いた名脚本家・向田邦子（1929-81年）による傑作ドラマシリーズ『阿修羅のごとく』（1979〜80年）を現代のホームドラマとしてリメイク。か