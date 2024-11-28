超過勤務手当を不正に受給したとして、奄美海上保安部は２７日、古仁屋海上保安署の男性職員（４７）を懲戒免職にした。発表によると、職員は昨年４月と昨年１０月〜今年３月の計７か月分の超過勤務時間を約８０時間水増しし、計２６万７２２８円を不正に受給した。職員は勤務時間のデータを作成する業務を担当し、上司の確認後に改ざんしていたという。また、勤務管理を怠り、不正を防げなかったとして、上司の男性職員（５６