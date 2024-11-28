Jeff Mason[２７日 ロイター] - 米政府高官は２７日、ウクライナは徴兵年齢の２５歳から１８歳への引き下げを検討すべきとの見方を示した。ロシアに対する戦闘能力強化へ圧力をかけた形だ。同高官はウクライナが戦場での損失を補う新たな兵士の動員や訓練を十分に行っていないと指摘。「現在必要なのは人員だ」とし、「ロシアは（ウクライナ）東部で着実に前進し、クルスクでウクライナの戦線を押し戻し始めている。動員でより