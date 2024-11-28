Shinichi Uchida［東京２８日ロイター］ - 車載電池向け電解銅箔の製造・販売を手掛ける日本電解は２７日、東京地裁に民事再生手続き開始を申請したと発表した。負債総額は約１４７億円。国内製造バッテリーの輸出減少、スマートフォン需要の減退などの影響を受けた。財務状況の改善策を検討していたが、近い将来、事業継続に著しい支障が生じることが確実になったと判断した。帝国データバンクによると、上場企業の倒産は