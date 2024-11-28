静岡県富士市の商業施設内で女性のスカートの中を盗撮したとして、海上自衛官の男が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、富士宮市光町在住で、自衛隊静岡地方協力本部に勤務する34歳の海上自衛官です。警察によりますと、男は27日午後1時半ごろ、富士市鮫島の商業施設内で、20代女性のスカートの中をカメラで盗撮した性的姿態等撮影の疑いがもたれています。警察は男の認否を明らかにしていません。不審な動きをす