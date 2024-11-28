建物の天井を越えるほどの高さで風に揺れ激しく燃え上がる炎。近隣住民「家にいて家事をしていたら、焦げ臭いにおいがしてきたので、ベランダに出たところ、近くで火事が起きていると分かって。風が強すぎて、火が止められない感じがすごくした」27日午後7時すぎ、東京・文京区小石川の6階建てマンションで起きた火災。火元になった6階は、少子化担当大臣を務めた自民党の猪口邦子参議院議員の自宅です。火がほぼ消し止めら