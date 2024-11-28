AI技術は数多くの業界にエンパワーメントしており、特に家電製品の分野でAI技術が新たなチャンスとチャレンジをもたらしている。栄耀（Honor）を代表とする中国のスマホメーカーは近年、中国市場のスケールメリットを生かし、中国のテクノロジー企業のために、消費者の潜在ニーズを掘り起こし続けている。これまで、AIのスマホにおける機能というと、AIアシスタントや翻訳アプリ、画像処理アプリといったアプリのレベルに集中し、