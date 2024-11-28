JR九州によると、28日午前6時4分ごろ、指宿枕崎線枕崎駅で上り普通列車(枕崎午前6時4分発鹿児島中央行き)に車両不具合が発生した。同8時現在、同線山川〜枕崎で運転を見合わせている同日午後1時現在、運転を再開している。