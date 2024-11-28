東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値159.66高値160.71安値159.10 162.16ハイブレイク 161.43抵抗2 160.55抵抗1 159.82ピボット 158.94支持1 158.21支持2 157.33ローブレイク ポンド円 終値191.60高値192.63安値190.70 194.52ハイブレイク 193.57抵抗2 192.59抵抗1 191.64ピボット 190.66支持1 189.71支持2 188.73ロ&#1254