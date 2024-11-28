東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.31高値8.42安値8.27 8.55ハイブレイク 8.48抵抗2 8.40抵抗1 8.33ピボット 8.25支持1 8.18支持2 8.10ローブレイク シンガポールドル円 終値112.72高値113.79安値112.38 114.96ハイブレイク 114.37抵抗2 113.55抵抗1 112.96ピボット 112.14支持1 111.55支持2 110.73ローブレイ