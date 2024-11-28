東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6497高値0.6501安値0.6464 0.6548ハイブレイク 0.6524抵抗2 0.6511抵抗1 0.6487ピボット 0.6474支持1 0.6450支持2 0.6437ローブレイク キーウィドル 終値0.5894高値0.5908安値0.5828 0.6005ハイブレイク 0.5957抵抗2 0.5925抵抗1 0.5877ピボット 0.5845支持1 0.5797