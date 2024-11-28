掛川市の住宅で高齢夫婦2人が刃物で切り付けられ、犯人が逃走していた事件で、警察は、インドネシア国籍の男を逮捕しました。逮捕されたのは、インドネシア国籍で、掛川市千浜に住む24歳の工員の男です。警察によりますと男は今月18日、掛川市国安の住宅に侵入し、78歳の女性の顔や腕などを殺意をもって刃物で切りつけた殺人未遂の疑いがもたれています。調べに対し男は、犯行は認めているものの、殺意は否認しているということで