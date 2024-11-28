指定暴力団会津小鉄会（京都市左京区）のトップに、特定抗争指定暴力団山口組の直系組長が就いたことが２８日、捜査関係者への取材で分かった。京都府公安委員会は同日、会長変更を公示した。山口組直系組長が他の指定暴力団トップを継承するのは初で、警察当局が注視している。会津小鉄会は京都の老舗組織。捜査関係者によると、最盛期には約１６００人の構成員がいたが、昨年末時点で約４０人に減少し、友好関係にあった山口