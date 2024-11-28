クラブ・ブリュージュ戦の後半、同点ゴールを決めるセルティックの前田（下）＝グラスゴー（共同）【グラスゴー（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は27日、英国のグラスゴーなどで1次リーグ第5戦の9試合が行われ、セルティック（スコットランド）の前田大然がホームのクラブ・ブリュージュ（ベルギー）戦で0―1の後半15分に今季CL3点目となる同点ゴールを決めた。前田と古橋亨梧は後半31分に退き、旗手怜