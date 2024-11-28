◇第61回ゴルフ日本シリーズJTカップ2024（28日〜12月1日、東京よみうりカントリークラブ）国内男子ゴルフのシーズン最終戦で、選ばれし30人のみが出場できる「ゴルフ日本シリーズJTカップ」。賞金総額1億3000万円、優勝者に4000万円もの賞金が贈られるこの大会をもって、今シーズンの“賞金王”が決定します。賞金王の最有力候補は、大会前に24歳を迎えたばかりの平田憲聖選手です。ツアープレーヤー2年目の2023年、5月の「ミズノ