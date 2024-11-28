【欧州CLリーグフェーズ第5節】(アンフィールド)リバプール 2-0(前半0-0)R・マドリー<得点者>[リ]アレクシス・マック・アリスター(52分)、コーディ・ガクポ(76分)<警告>[リ]ダルウィン・ヌニェス(13分)、ライアン・フラーフェンベルフ(17分)、アレクシス・マック・アリスター(40分)[R]Raúl Asencio(13分)、フェルラン・メンディ(69分)、ダニ・セバージョス(80分)、エンドリッキ(89分)観衆:59,546人└ムバッペのPK