・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２７４．７５（＋１６．１４） ・ドイツ・ＤＡＸ １９２６１．７５（－３４．２３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７１４３．０３（－５１．４８） ・ロシア・ＲＴＳ ７２６．７８（－１２．１５） 出所：MINKABU PRESS