・ＮＹダウ４４７２２．０６（－１３８．２５） 高値４５００３．０６ 安値４４６９０．２３ ・Ｓ＆Ｐ５００５９９８．７４（－２２．８９） ・ナスダック総合指数１９０６０．４７６（－１１５．１０１） 出所：MINKABU PRESS