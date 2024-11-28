・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６８．７２ドル（－０．０５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６６４．８ドル（＋１８．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３０１１．１セント（－２９．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３７．７５セント（－１．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１５