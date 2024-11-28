■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7003) 三井Ｅ＆Ｓ 東証プライム (4597) ソレイジア 東証グロース (7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード (3565) アセンテック 東証スタンダード (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8136) サンリオ 東証プライム (5802) 住友電