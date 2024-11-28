『SMAP』『TOKIO』『KinKi Kids』『KAT―TUN』などの“旧ジャニーズ”が所有していた商標が、10月末をもって株式会社STARTOENTERTAINMENT（以下、STARTO社）に譲渡された。【画像】「承諾得たとは認められない」拒絶された旧『関ジャニ』の通知書「承諾を得たものとは認められません」「現在は活動していない、所属していないメンバーもいるグループの商標もSTARTO社に移譲。『株式会社嵐』を立ち上げ、STARTO社とは“グループエ