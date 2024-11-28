今回ご紹介するのはキャンドゥで見つけた推し活グッズ！お値段は330円（税込）とややお高めですが、それでも欲しくなるような優秀なアイテムですよ。小さなぬいぐるみが入るマチたっぷりなバッグで、持ち運びやすさ◎またナチュラルなデザインで日常に取り入れやすいんです♪とってもおすすめなので早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぬいぐるみバッグ 10cm用価格：￥330（税込）対応サイズ（約）：10cm