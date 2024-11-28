今回ご紹介するのはダイソーで見つけたお正月グッズ！まだクリスマスも来ていませんが、売り場には早くもお正月に関する商品がたくさん並んでいるんです。今回は今が買い時のナチュラルで可愛いオブジェを購入してきましたよ。また併せてチェックして欲しい商品もご紹介するので、ぜひチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウッドオブジェ（新春、ナチュラル）価格：各￥110（税込）販売ショップ：ダ