生活感が出やすいゴミ箱。スタイリッシュなお部屋を目指すなら形にこだわりたいですよね。中身が見えにくいフタ付きのゴミ箱はインテリアショップでも見かけますが、ちょっとお高い印象…なにかいいものないかな〜とダイソーに訪れると、お値段以上のゴミ箱を発見しました♡早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スイング式ゴミ箱（円形、2.7L）価格：￥110（税込）サイズ（約）：16cm×18cm×16cm