お笑いコンビ・マユリカの中谷が28日放送のTBS系朝のバラエティー番組『ラヴィット!』（月〜金前8：00）に生出演。番組で購入したばかりの高級車を既に修理に出している事実を明かした。【写真】最新モデルもカッコイイ！発売されたばかりの『ジープ・ラングラー』中谷は7月4日放送の、TBS系朝のバラエティー番組『ラヴィット!』の愛車購入企画で3台の候補の中から、2023年式で走行距離2000キロの『ジープ ラングラー アンリ