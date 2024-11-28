東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値151.09高値153.23安値150.46 155.50ハイブレイク 154.36抵抗2 152.73抵抗1 151.59ピボット 149.96支持1 148.82支持2 147.19ローブレイク ユーロドル 終値1.0566高値1.0588安値1.0474 1.0725ハイブレイク 1.0657抵抗2 1.0611抵抗1 1.0543ピボット 1.0497支持1 1.0429支持2 1.0383ロ&#12